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Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах

Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку боевиков киевского режима атаковать три региона беспилотниками самолетного типа.

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Комментарии
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Игорь Человек
Из ящика для дураков вещают что укро - фашисты не чего не могут!  А до Саратовкой области и аэродрома, они долетали и до кремля!   А уж до нас то, живущих на конце огорода и говорить  не стоит.
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11 час.
Астон Мартин
а если их три сотни будет одномоментно , какое-то решение кардинального характера против беспилотников нужно
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10 час.

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