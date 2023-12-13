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Хинштейн объяснил, когда провайдерам разрешат свободный доступ в жилые дома

Хинштейн объяснил, когда провайдерам разрешат свободный доступ в жилые дома

Окончательное принятие законопроекта о доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома запланировано на весеннюю сессию 2024 года, о чем в беседе с «Российской газетой» сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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