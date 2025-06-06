Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Alex Nемо
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NBC: Маск после ссоры с Трампом может финансово поддержать демократов

NBC: Маск после ссоры с Трампом может финансово поддержать демократов

Американский бизнесмен Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом готов «идти до конца» и «поддержать демократов» в случае необходимости.

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