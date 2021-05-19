Обитель, сериал от просмотра которого хочется вымыться

Казалось, СССР в чем-то только не обвинили, прошло уже тридцать лет с момента развала, было выпущено тысячи фильмов, сериалов и книг, в которых разоблачали Сталина, Ленина и Берию, но несмотря на это вышел очередной сериал посвященной этой теме.