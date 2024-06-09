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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты Петровского гребного марафона, прошедшего 8 июня в Санкт-Петербурге

8 июня в Санкт-Петербурге прошел 17-й Петровский гребной марафон. Участники соревновались на гребных суднах (байдарки, сап-доски, пакрафты, рафты, академические судна) на дистанциях 68 км, 40 км и 10 км.

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