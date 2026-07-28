Собянин: Силы ПВО сбили четыре БПЛА, направлявшихся на Москву

Силы ПВО сбили четыре БПЛА, направлявшихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны успешно нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.
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