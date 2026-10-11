Мигрант обманул земляка в московском аэропорту с помощью ботинка

Курьезное мошенничество раскрыли по горячим следам сотрудники полиции в аэропорту «Домодедово». Гражданин Узбекистана обманул земляка с помощью обычного ботинка! Фото: Лилия Шарловская Как стало известно «livenews24», соотечественники познакомились в ожидании своего рейса на родину.