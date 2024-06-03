В Beriozka Gallery открывается выставка «Русский авангард. Шедевры частных коллекций»

В ракурсе также произведения Александра Богомазова, Натальи Гонччаровой, Аристарха Лентулова, Ильи Машкова, Александра Осмеркина, Василия Рождественского, Надежды Удальцовой, Николая Фешина, Сергея Чехонина и Александра Шевченко.
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