Спасатель Гофштейн: москитные сетки не защитят детей от падения из окна

Россиянам не стоит рассчитывать на то, что москитные сетки помогут защитить ребенка от падения из окна, поэтому важно постоянно следить за детьми и не уходить из комнаты или квартиры даже на несколько минут.
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