Назван район Москвы, где предложение в новостройках упало на 75%

Останкинский район лидирует по годовому сокращению предложения в новостройках За год максимальное сокращение объема свободных квадратных метров в новостройках было зафиксировано в районах Останкинский, Чертаново Южное и Южнопортовый Останкинский район занял первое место в рейтинге столичных локаций по снижению предложения за год.
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