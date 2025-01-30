Назван район Москвы, где предложение в новостройках упало на 75%

Останкинский район лидирует по годовому сокращению предложения в новостройках За год максимальное сокращение объема свободных квадратных метров в новостройках было зафиксировано в районах Останкинский, Чертаново Южное и Южнопортовый Останкинский район занял первое место в рейтинге столичных локаций по снижению предложения за год.