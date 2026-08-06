Бойня в Доброполье! Шансов у ВСУ не было - черное небо от дронов

На Добропольском направлении бойцы 102-го полка нанесли удар по позициям ВСУ Подразделения гвардейского 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии продолжают наступательные действия на Добропольском направлении в Донбассе.
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