FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Да хватит про них.Этот работник ротом,бережет свою опу.Променял одну родину,что стоит ему променять и другую. Без стр...В аэропорту Израи...
  • F I
    А кто такая Я .Поплавская ? Это ква что в детстве побывала "Красной шапочкой " ? Кто это ?Яна Поплавская вы...
  • F I
    Как в старом анекдоте - "... я же не кричу "война ,война !!! Когда от тебя по утру гусар уходит ! "В аэропорту Израи...

Истощение системы ПВО-ПРО Израиля ракетными ударами ХАМАС приводит к необходимости просить противоракеты к «Железному куполу» у США

Истощение системы ПВО-ПРО Израиля ракетными ударами ХАМАС приводит к необходимости просить противоракеты к «Железному куполу» у США

Находит своё подтверждение информация о том, что в связи с массированными ракетными атаками территории Израиля, которые осуществлялись накануне (восьмого) и в особенности 7 октября, израильская ПВ0-ПРО оказалась перегруженной, истощённой израсходовав значительное количество боеприпасов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх