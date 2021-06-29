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Заведующей "Радугой" назначили бывшего директора станции натуралистов

Заведующей "Радугой" назначили бывшего директора станции натуралистов

В Уссурийске официально учрежден детский сад в микрорайоне Радужный, получивший название "Радуга". Руководить дошкольным учреждением будет бывший директор станции юных натуралистов Анна Баева, сообщает ИА UssurMedia.

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