Предприятие «Пчелка» выпустило 10 кг новинки и уже продало 100 кг меда на Маргаритинской ярмарке. В планах — создание пчеловодческого комплекса за 15 млн рублей.
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