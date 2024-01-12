Платное обучение в России может подорожать на 10–12%

РИАМО - 12 янв. Президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов заявил, что в новом учебном году платное образование в стране может подорожать на 10–12%, сообщает газета «Известия».
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