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Гулькина заявила, что отзовет иск против Суханкиной после извинений

Гулькина заявила, что отзовет иск против Суханкиной после извинений

Известная певица Наталья Гулькина сделала громкое заявление. Она готова отозвать иск против своей бывшей коллеги по группе «Мираж» Маргариты Суханкиной, но при одном условии: публичные извинения со стороны Суханкиной.

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