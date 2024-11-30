Завтра в Архангельске начнётся «Сладкая Зима»

Так называется гастрономический фестиваль северных десертов, который продлится до новогодних праздниковрадиционно кафе и рестораны Архангельска предложат посетителям вкусные новинки, вдохновленные историей и традициями Русского Севера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии