Ксения Бородина травмировалась на съемках «Дома-2» и попала в больницу

Новости Россоши и РоссииЗдоровьеКсения Бородина травмировалась на съемках «Дома-2» и попала в больницуИзвестная российская ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина попала в медучреждение прямо со съемок телестройки.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Василенконам то зачем об этом знать ? да пусть она себе хоть башку расшибет ...Владимир EвтушенкоИ что, о каждой шлюхе мы должны читать? О том, как она пописала-покакала, кто её в кустах драл и тому подобное?Комментировать
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