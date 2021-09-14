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Ксения Бородина травмировалась на съемках «Дома-2» и попала в больницу

Ксения Бородина травмировалась на съемках «Дома-2» и попала в больницу

Известная российская ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина попала в медучреждение прямо со съемок телестройки.

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Виктор Василенко
нам то зачем об этом знать ? да пусть она себе хоть башку расшибет ...
Владимир Eвтушенко
И что, о каждой шлюхе мы должны читать? О том, как она пописала-покакала, кто её в кустах драл и тому подобное?

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