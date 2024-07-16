Bitcoin взял уровень $64 000 на фоне роста акций Microstrategy и Coinbase

Стоимость главной криптовалюты преодолела отметку в 64 тысячи долларов впервые за почти месяц. Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами: Словами главы ФРС, намекающими на скорое снижение ставки Возможные изменения в руководстве Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.