ТМХ поставил резервную ДГУ для Курской АЭС-2

АО «Коломенский завод» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») отгрузил дизель-генератор 20ЭДГ500 из состава дизель-генераторной установки ДГУ6300 мощностью 6300 кВт (6,3 МВт) для резервного энергоснабжения одного из энергоблоков Курской АЭС - 2.
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