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В День города Москвы Полина Гагарина выступит на большой сцене «Острова Мечты»

В День города Москвы Полина Гагарина выступит на большой сцене «Острова Мечты»

5 сентября «Остров Мечты» отпразднует запуск открытой части парка большим городским праздником. Главным музыкальным событием вечера станет концерт Полины Гагариной — специального звездного гостя торжественного открытия.

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