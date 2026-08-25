В День города Москвы Полина Гагарина выступит на большой сцене «Острова Мечты»

5 сентября «Остров Мечты» отпразднует запуск открытой части парка большим городским праздником. Главным музыкальным событием вечера станет концерт Полины Гагариной — специального звездного гостя торжественного открытия.
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