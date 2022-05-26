10 ФИЛЬМОВ МАРТИНА СКОРСЕЗЕ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ХИТАМИ!

Кино, которое вы уже ждете и о котором еще не знаете — мы собрали 10 фильмов Мартин Скорсезе, которые стали хитами! Топ Лист: ► 00:00 Банды Нью-Йорка (2002) ► 02:21 Остров проклятых (2010) ► 04:48 Казино (1995) ► 07:10 Молчание (2016) ► 09:23 Славные парни (1990) ► 10:47 Отступники (2006) ► 12:53 Бешеный бык (1980) ► 14:56 Авиатор (2004) ► 17:28 Ирландец (2019) ► 19:49 Волк с Уолл-стрит (2013) Понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте.