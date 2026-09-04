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Царьград

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Иранский кошмар для США: Бензин бьёт рекорды, а дизель душит экономику. У России – своя правда

Иранский кошмар для США: Бензин бьёт рекорды, а дизель душит экономику. У России – своя правда

Представьте: водитель в Техасе, стоя на заправке, с ужасом смотрит на цифру 5,85 на табло и прикидывает, хватит ли ему денег дожить до зарплаты.

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