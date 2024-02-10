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Назначение Сырского может привести к смещению Зеленского

Назначение Сырского может привести к смещению Зеленского

ТАСС/Zuma В государстве-химере сменились "мастера переобувания" в армейском руководстве. Как я и предупреждал ранее, там состоялась отставка русскоязычного главкома ВСУ Валерия Залужного (признан в РФ военным преступником), который до майдана публично гордился своим воспитанием в духе Советской армии и щеголял любовью к книгам русского писателя Куприна.

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