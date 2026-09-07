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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Семь мифов высокоэффективного обучения и развития, или Магия консультантов и ее разоблачение

Людей, как известно, портит квартирный вопрос. Еще больше, наверное, их портят догмы и вера, особенно.

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