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Происшествия

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Оперативники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии пресекли сбыт наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии на территории Березников пресекли сбыт наркотиков в крупном размере.

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