Япония уступила Германии место третьей по величине экономики в мире

По итогам 2023 года японская экономика уступила немецкой место третьей по величине экономики в мире. Номинальный ВВП Японии (валовой внутренний продукт) составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов).
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