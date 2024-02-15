Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Япония уступила Германии место третьей по величине экономики в мире

Япония уступила Германии место третьей по величине экономики в мире

По итогам 2023 года японская экономика уступила немецкой место третьей по величине экономики в мире. Номинальный ВВП Японии (валовой внутренний продукт) составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов).

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