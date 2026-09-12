Битцевскому маньяку Пичушкину отказали в переводе из «Полярной совы»

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на отказ в переводе из колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в учреждение ближе к Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым