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Битцевскому маньяку Пичушкину отказали в переводе из «Полярной совы»

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на отказ в переводе из колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в учреждение ближе к Москве.

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