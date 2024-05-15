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Софья Эрнст, Артем Кривда, Адель Бикулова и Александра Лекомцева на открытии выставки «Под куполом» в VS Gallery

Софья Эрнст, Артем Кривда, Адель Бикулова и Александра Лекомцева на открытии выставки «Под куполом» в VS Gallery

15 мая к 1000-летию Суздаля стартовал масштабный проект, объединивший 10 цифровых художников фото: NIKOLAI GULAKOV15 мая стартовал масштабный онлайн- и офлайн-проект «Под куполом», приуроченный к 1000-летию Суздаля и объединивший 10 цифровых художников: Даниила Зуева, Данилы Карамушкина, Степана Терещенко, Аристарха Чернышева, Дмитрия Шабалина, Julia Cyberflora, Kirill Rave, Meta Rite, Rinatto L'bank, YOmoYO.

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