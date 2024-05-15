Софья Эрнст, Артем Кривда, Адель Бикулова и Александра Лекомцева на открытии выставки «Под куполом» в VS Gallery

15 мая к 1000-летию Суздаля стартовал масштабный проект, объединивший 10 цифровых художников фото: NIKOLAI GULAKOV15 мая стартовал масштабный онлайн- и офлайн-проект «Под куполом», приуроченный к 1000-летию Суздаля и объединивший 10 цифровых художников: Даниила Зуева, Данилы Карамушкина, Степана Терещенко, Аристарха Чернышева, Дмитрия Шабалина, Julia Cyberflora, Kirill Rave, Meta Rite, Rinatto L'bank, YOmoYO.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии