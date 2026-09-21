Банк России снизил курс доллара и евро на 22 сентября 2026

Банк России установил на 22 сентября 2026 года новый курс валют. Доллар снизился на 10,21 копейки до 84,0954 рубля.
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