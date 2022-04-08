RT Russia

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В Госдуме прокомментировали идею обязательной медиации при разводе

В Госдуме прокомментировали идею обязательной медиации при разводе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Волынец сделать обязательной медиацию при разводе.

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