В Госдуме прокомментировали идею обязательной медиации при разводе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Волынец сделать обязательной медиацию при разводе.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Волынец сделать обязательной медиацию при разводе.
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