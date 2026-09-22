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Алексей Пляскин отметил высокую активность избирателей

Алексей Пляскин отметил высокую активность избирателей

Глава Конаковского округа Алексей Пляскин поблагодарил жителей за проявленную социальную ответственность на прошедших в Тверской области выборах.

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