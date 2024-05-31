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Крымское информационное агентство

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В Крыму пациент больницы зарезал товарища по палате

В Крыму пациент больницы зарезал товарища по палате

Суд Симферопольского района признал виновным местного жителя в убийстве. Фото: Михаил ГладчукПо данным пресс-службы прокуратуры РК, мужчина в декабре прошлого года вечером, будучи пьяным, находился в палате медицинского учреждения.

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