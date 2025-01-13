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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье

Кубок IBU по биатлону-2024/25 5-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Расписание гонок 15 января, среда Короткая индивидуальная гонка, мужчины 12:30 Короткая индивидуальная гонка, женщины 16:30 17 января, пятница Спринт, мужчины 13:00 Спринт, женщины 16:30 18 января, суббота Смешанная эстафета 12:30 Сингл-микст 15:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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