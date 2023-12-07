Автобус в аэропорт Певека отменяется

Вчера мир отметил Международный день гражданской авиации. Почему именно в этот день? Потому что 7 декабря 1944 года в Чикаго на конференции по воздушному праву была подписана Конвенция о создании ИКАО — Международной организации гражданской авиации.
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