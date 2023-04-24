Bloomberg: администрация Байдена раздражена мирной инициативой Макрона по Украине, предложенной без консультации с союзниками

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена раздражена мирной инициативой президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, предложенной без консультации с союзниками.
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