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Bloomberg: администрация Байдена раздражена мирной инициативой Макрона по Украине, предложенной без консультации с союзниками

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена раздражена мирной инициативой президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, предложенной без консультации с союзниками.

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