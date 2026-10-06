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Киев ждет наступления на севере Украины: сводка событий СВО на 6 октября

Киев ждет наступления на севере Украины: сводка событий СВО на 6 октября

В Киеве ожидают наступления на севере Украины. Противник предполагает, что ВС РФ будут наступать в районе Киевской и Черниговской областей, сообщает Life.

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