Провалом тротуара в центре Копейска заинтересовался глава СКР

Москва взяла на контроль расследование причин обвала грунта в центре Копейска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о непринятии мер к содержанию коммунальных систем в городе-спутнике Челябинска.
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