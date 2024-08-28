Провалом тротуара в центре Копейска заинтересовался глава СКР

Москва взяла на контроль расследование причин обвала грунта в центре Копейска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о непринятии мер к содержанию коммунальных систем в городе-спутнике Челябинска.