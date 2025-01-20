«Русская зима»: как прошла гонка

“Русская Зима” — гонка в классах мотокросс и супер-эндуро, которая проводится ежегодно на трассе спорткомплекса “Красные крылья”, и в этом году, как обычно, она стала одним из первых мото-соревнований нового сезона в России.
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