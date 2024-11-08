Нападения на израильских болельщиков в Амстердаме: что произошло после матча с «Аяксом» Татьяна СергееваВ ночь на пятницу в Амстердаме произошли жестокие нападения на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби».
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