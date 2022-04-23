Защитник «Риеки» Меркулов о русофобии в Европе: «Не встречал, но слышал, что русских не принимают в больницах и не сдают им квартиры»

Российский защитник «Риеки» рассказал, как к нему относятся в Хорватии. – Как изменилась твоя жизнь после 24 февраля? – Я сейчас нахожусь в Хорватии.

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