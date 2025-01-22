Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами с 1 февраля

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю введением новых тарифов с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой синтетического опиоида фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду.
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