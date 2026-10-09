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Ставленник «Сургутнефтегаза» сохранил пост спикера думы Сургута

Ставленник «Сургутнефтегаза» Александр Олейников сохранил пост председателя думы Сургута. Читать далее.

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