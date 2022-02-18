"Ему 3 дня осталось после такого": случай в известном месте Владивостока встревожил людей

В социальной сети Instagram dps_vl (12+) жители Владивостока рассказали о случае возле известного торгового центра, который не на шутку встревожил горожан.
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