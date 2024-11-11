Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Феномен долголетия на Руси: в чём был секрет русских крестьян?

Феномен долголетия на Руси: в чём был секрет русских крестьян?

Принято считать, что в современном мире средняя продолжительность жизни в два раза выше, чем в прежние века, однако число долгожителей, то есть людей, чей возраст перешагнул 90-летний рубеж, раньше было больше.

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