В работе расчёт РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» ВДВ с изящной антидроновой защитой (антидронщики РСЗО тоже на месте) в Курском приграничье.
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В работе расчёт РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» ВДВ с изящной антидроновой защитой (антидронщики РСЗО тоже на месте) в Курском приграничье.
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