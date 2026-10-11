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Татар-информ

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МЧС Татарстана дало советы по снятию усталости на работе

МЧС Татарстана дало советы по снятию усталости на работе

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напомнило о нейрогимнастике – комплексе простых физических упражнений для синхронизации работы полушарий мозга.

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