Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri
    очень боятся,поэтому и наводят ракеты на цели на нашей территории.Генерал Попов объ...
  • Ed Red
    Ключевое слово сказано: " Однако физически мы не можем этого сделать." Все остальное банальные понты.Генерал Попов объ...
  • Игорь Васиков
    Как это ИО президента украины? Кто его назначил или выбрал? Просто самозванец!Путин ворвался на...

Скрытую правду о мигрантах озвучил политолог: "Она может вызвать широкий резонанс"

Скрытую правду о мигрантах озвучил политолог: "Она может вызвать широкий резонанс"

Скрытую правду о мигрантах в России озвучил политолог Михаил Бурда: "Она может вызвать широкий резонанс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Пантюхин
Человеческое существо воспитанное родителями по порядку в доме и традициями народа, его истории, далее народный негласный  закон , далее законы РФ и многое другое, что даётся на протяжении взросления русскому/российскому ребёнку. А что дали родители из средней азии!!!??? Из этого списка ничего! Их дети-зверьки сколачивают банды, тренируются наших детей, а что говорить о повзрослевших особых, они по сравнению своего развития где-то во времени жо нашей эры. И если кто-то из этих этнозверо патриотов открывают свой поганый рот, это хуже, чем бандерлоги в стране 404, они враги ещё и потому,  что действуют в угоду англосаксам, этих продажных нужно сажать и надолго! А это этно ржавое сообщество за любое нарушение КоАП, не говоря по УК РФ , за взгляд, бороду, хиджаб нахер без права вьезда в РФ!!! А ТОРГАШЕЙ НАШИМИ ПАСПОРТАМИ ПОЖИЗНЕННО ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЫ!!!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх