Скрытую правду о мигрантах озвучил политолог: "Она может вызвать широкий резонанс"

Михаил Пантюхин

Человеческое существо воспитанное родителями по порядку в доме и традициями народа, его истории, далее народный негласный закон , далее законы РФ и многое другое, что даётся на протяжении взросления русскому/российскому ребёнку. А что дали родители из средней азии!!!??? Из этого списка ничего! Их дети-зверьки сколачивают банды, тренируются наших детей, а что говорить о повзрослевших особых, они по сравнению своего развития где-то во времени жо нашей эры. И если кто-то из этих этнозверо патриотов открывают свой поганый рот, это хуже, чем бандерлоги в стране 404, они враги ещё и потому, что действуют в угоду англосаксам, этих продажных нужно сажать и надолго! А это этно ржавое сообщество за любое нарушение КоАП, не говоря по УК РФ , за взгляд, бороду, хиджаб нахер без права вьезда в РФ!!! А ТОРГАШЕЙ НАШИМИ ПАСПОРТАМИ ПОЖИЗНЕННО ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЫ!!!