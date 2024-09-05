© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Помните ли, уважаемые читатели, такого, как он сам говорит, оппозиционного деятеля, Леонида Гозмана*? Типичный представитель либеральной политической тусовки, который довольно активно пытался играть значительную роль в жизни общества и государства – но запомнился при этом лишь по трём поводам.
Гозман* выдвинул ультиматум Путину. Предварительно сбежав из России
Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Если этот "снайпер" говорит, что Путин должен уйти, значит мы на правильном пути!
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4 час.
Анатолий Рябенко
Косоглазый Гозман сдурел от своего косоглазия. Не туда смотрит. Надо голову повернуть косо и всё станет прямо.
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2 час.
Betahon
Коллеги, надо быть справедливыми и все-таки даже в отношении имбецилов соблюдать корректность, а давая характеристику опираться на серьезное и компетентное мнение:"Бог шельму метит!..."
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1 час.
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