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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • HotRS
    Да. Или афтырь решил проверить насколько легко и быстро таким вбросом можно завести пипл.  И получилось с пол пинка.Мальчика, спасшег...
  • саша дмитренко
    про  это  не  написано!Мальчика, спасшег...
  • саша дмитренко
    эта  ципсошная  статейка  была  год  назад!  уже  было бы  известно  чем  все  кончилосьМальчика, спасшег...

Гозман* выдвинул ультиматум Путину. Предварительно сбежав из России

Гозман* выдвинул ультиматум Путину. Предварительно сбежав из России

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Помните ли, уважаемые читатели, такого, как он сам говорит, оппозиционного деятеля, Леонида Гозмана*? Типичный представитель либеральной политической тусовки, который довольно активно пытался играть значительную роль в жизни общества и государства – но запомнился при этом лишь по трём поводам.

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Если этот &quot;снайпер&quot; говорит, что Путин должен уйти, значит мы на правильном пути!
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4 час.
Анатолий Рябенко
Косоглазый Гозман сдурел от своего косоглазия. Не туда смотрит. Надо голову повернуть косо и всё станет прямо.
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2 час.
Betahon
Коллеги, надо быть справедливыми и все-таки даже в отношении имбецилов  соблюдать корректность, а давая характеристику опираться на серьезное и компетентное мнение:&quot;Бог шельму метит!...&quot;
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1 час.

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