Busch turns hay bales into beer billboards

Busch is using farmland as billboard space to thank the growers behind its beer. Busch Canada has wrapped hay bales across Saskatchewan in can artwork from its limited-edition Farmer’s Pack, turning them into oversized six-packs dotted across the Prairies.
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